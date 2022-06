Spider-Man: i film di Andrew Garfield e Tobey Maguire su Disney Plus, ma c'è un ma...

Dopo l'annuncio dell'uscita di Venom e Spiderman Un nuovo universo su Disney Plus Italia, è stato confermato che la piattaforma di streaming on demand della Disney si sta preparando ad accogliere anche i film di Spider-Man con Tobey Maguire e Andrew Garfield: purtroppo, però, c'è un grosso ma...

I film della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi con Tobey Maguire e The Amazing Spider-Man 1 e 2 di Marc Webb con Andrew Garfield usciranno su Disney+ solo nel Regno Unito: a riportarlo Discussino Film, che cita anche la data del 17 giugno, la stessa che il pubblico italiano ha segnato sul calendario per il debutto sulla piattaforma di Venom e Un nuovo universo. In aggiunta, sempre nel Regno Unito e sempre nello stesso giorno arriverà su Disney Plus anche Spider-Man: Homecoming, primo capitolo della saga del MCU con protagonista Tom Holland.

L'aggiunta dei precedenti film di Spider-Man sulla piattaforma a livello globale arriva dopo l'enorme successo di Spider-Man: No Way Home, la terza puntata della trilogia MCU in cui tutti e tre gli Spider-Men live-action vengono riuniti a causa di un incantesimo del Dottor Strange 'rovinato' dal Peter di Tom Holland. Attualmente non è chiaro se e quando i film di Raimi e Webb arriveranno su Disney Plus anche in Italia, attualmente l'unico titolo della saga di Spider-Man disponibile 'gratuitamente' con abbonamento in streaming è proprio Homecoming, presente nel catalogo di Netflix: gli altri titoli possono essere acquistati o noleggiati sui principali servizi on demand.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Spiderman No Way Home tornerà al cinema con una versione estesa.