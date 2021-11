Spider-Man, film 4K Tobey Maguire e Andrew Garfield rinviati al 15 novembre: che succede?

La data d'uscita deltrailer di Spiderman No Way Home è sicuramente l'argomento più caldo del momento, ma nel frattempo vi segnaliamo un piccolo cambio di programma in casa Sony Pictures con il rinvio delle nuove edizioni homevideo 4K di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Come saprete, nelle scorse settimane la Sony aveva annunciato due nuovi cofanetti per il mercato degli home-video in 4K, uno dedicato alla trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire e l'altro alla saga di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Ora, come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'uscita dei due cofanetti è stata rinviata al 15 novembre, una data importante per i fan: secondo quanto riferito, infatti, si tratta di uno dei giorni papabili per il lancio del trailer di Spider-Man: No Way Home, che secondo i principali insider di Hollywood potrebbe arrivare proprio tra il 15 e il 17 novembre, ovvero un mese prima dell'uscita del film nelle sale (la data di lancio, come saprete, è stata fissata per il 16 dicembre in Italia e per il 17 dicembre negli Stati Uniti).

Naturalmente non è detto che le due cose siano collegate, ma la coincidenza di certo insospettirà i fan più 'cospirazionisti'.

Nel frattempo, se siete affamati di nuove notizie dal mondo Marvel, vi invitiamo a rimanere collegati con Everyeye: oggi è il Disney Plus Day e nelle prossime ore ne vedremo delle belle.