Spider-Man, la nuova figure di Hot Toys vi farà venire voglia dei film di Andrew Garfield!

In attesa di scoprire se il richiestissimo The Amazing Spider-Man 3 si farà davvero oppure no, vi segnaliamo l'uscita della nuova action figure di Hot Toys dedicata allo Spider-Man di Andrew Garfield.

L'oggetto da collezione, come al solito stratosferico per accuratezza, realismo e livello di dettaglio, è stato mostrato sulla pagina ufficiale di Instagram della famosa linea di action figure, e potete ammirarlo nel post in calce all'articolo. La didascalia recita: "Oggi, Hot Toys offre ai fan l'attesissima figure in scala 1/6 di The Amazing Spider-Man tratta da The Amazing Spider-Man 2. Fedelmente realizzata sulla base dell'apparizione sul grande schermo di Spider-Man/Peter Parker interpretato da Andrew Garfield nel film, la figure presenta: una testa scolpita di Peter Parker con una somiglianza sbalorditiva, una testa scolpita mascherata; una bellissima ricreazione dell'abito classico rosso e blu di Spider-Man con ragnatele nere; un corpo altamente snodabile per riprodurre la sua estrema abilità acrobatica; numerosi accessori."

Vi ricordiamo che, fresco della sua nomination come miglior attore protagonista agli Emmy 2022 per la serie tv In nome del cielo (che uscirà su Disney Plus in Italia dal 27 luglio) Andrew Garfield sarà ad Ischia sabato 16 luglio come ospite del Global Festival, durante il quale sarà premiato con il Legend Award, un premio ai traguardi raggiunti nel corso della sua carriera. A settembre, invece, l'attore tornerà al cinema con Spiderman No Way Home More Fun Stuff Version, una versione estesa dell'acclamato cinecomix Sony Pictures e Marvel Studios che includerà scene mai viste prima.

Che cosa ve ne pare di questa figure di Hot Toys? La aggiungerete alla vostra collezione? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!