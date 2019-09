Spider-Man potrebbe far parte di un universo condiviso tra Disney e Sony

In seguito al nuovo accordo tra Disney e Sony, con la conferma della presenza Tom Holland in altri due film del MCU, si è aperto un potenziale scenario in cui Spider-Man potrebbe far parte di entrambi gli universi cinematografici.

Se da un lato è certo che l'arrampicamuri apparirà nel franchise della Disney almeno per il terzo sequel e per un team-up, Deadline rivela che Sony nel frattempo potrebbe fare interagire il personaggio con i film del suo Spider-Man Universe, tra cui Venom 2, Morbius e altri progetti in cantiere come Kraven il Cacciatore e Madame Web.

In questo modo Spider-Man si ritroverebbe all'interno di un vero e proprio universo condiviso nel quale da una parte dialogherà con i vari personaggi del MCU, mentre dall'altra potrà affrontare i villain storici del personaggio che saranno introdotti nell'Universo di Sony.

Questa situazione però non è destinata a durare all'infinito: stando ad un recente report di Comicbook.com, infatti, Kevin Feige potrebbe sfruttare i nuovi film del MCU per chiudere definitivamente le vicende di Peter Parker all'interno della saga dei Marvel Studios.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Spider-Man in entrambi gli universi? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che il terzo capitolo di Spider-Man arriverà nelle sale il 16 luglio 2021 e sarà diretto nuovamente da Jon Watts.