Spider-Man: Far Frome Home, le nuove action figure svelano un altro costume?

Sappiamo già da mesi che in Spider-Man: Far From Home, film che avrà l'arduo compito di chiudere definitivamente la fase 3 del Marvel Cinematic Universe, Peter non indosserà un solo costume da uomo ragno.

Nei mesi scorsi tra trailer e varie immagini ufficiali sono state confermate la nuova versione del costume classico e una versione all-black conosciuta come Stealth Suit, ma ora il merchandise del film potrebbe aver rivelato un costume inedito.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, un utente ha postato su Reddit il retro di una scatola di action figure dedicata al nuovo film dei Marvel Studios, sul quale possiamo vedere chiaramente una versione argento/trasparente del costume di Spidey, con annessa arma spara ragnatele.

Sebbene sia molto probabile che Kevin Feige e co. stiano riservando qualche grossa sorpresa per la visione del film, spesso queste linee di giocattoli vengono prodotte in base a vecchi concept che non vengono inseriti necessariamente nel film, come hanno spiegato i fratelli Russo mesi fa: secondo i registi di Avengers: Endgame i leak dei giocattoli sarebbero per il 99% delle volte inaccurati.

Diretto nuovamente da Jon Watts, il nuovo capitolo del giovane arrampicamuri debutterà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra analisi del trailer di Spider-Man: Far From Home.