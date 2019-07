Spider-Man: Far From Home vola al box office italiano, superati i 7 milioni

Spider-Man: Far From Home domina il botteghino italiano, e grazie agli incassi di giovedì 18 luglio ha superato i 7 milioni di euro, continuando la sua striscia più che positiva.

Il film del Marvel Cinematic Universe infatti procede al ritmo di quasi un milione al giorno, e di questo passo non impiegherà tantissimo a superare il traguardo dei dieci milioni.

Ma veniamo ai numeri.

Il film prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures nella giornata di ieri ha raccolto altri 334mila euro piazzandosi nuovamente in testa alla classifica dei migliori incassi, battendo senza fatica tutte le nuove uscite della settimana: il nuovo capitolo della saga stand-alone di Jon Watts ha superato i 7.2 milioni di euro complessivi.

Serenity - L'Isola dell'Inganno ha aperto invece al secondo posto, con 73mila euro e una media vicina ai 240 euro per sala. Terzo posto invece per Edison – L’Uomo che Illuminò il Mondo, altra novità della settimana che apre con 67mila euro nel suo primo giorno di proiezione.

Chiudono la top five i giocattoli, quelli di Toy Story 4 al quarto posto, con un incasso di 52mila euro (totale 4.9 milioni di euro), e Annabelle 3 al quinto: il nuovo film del The Conjuring Universe ha incassato altri 50mila euro, portando il proprio totale a 2.8 milioni.

