Spider-Man: Far From Home vola al box office grazie alla Festa di Indipendenza

Dopo aver stabilito il record del maggior incasso per un esordio nel singolo giorno di martedì, Spider-Man: Far From Home si prepara a fare faville al box office domestico grazie alla Festa dell'Indipendenza.

Il film di Jon Watts ha infatti incassato altri $26 milioni di dollari nel suo secondo giorno di programmazione USA (mercoledì), per un totale di $65,3 milioni su due giorni. A livello internazionale, grazie ad un'apertura anticipata in Cina, Hong Kong e Giappone, il film è già a quota $150, il che porta ad un totale complessivo da $215,3 milioni.

Con 4.634 teatri, Far From Home è la più ampia release di sempre per il mese di luglio, e la seconda più ampia mai realizzata dopo Avengers: Endgame (che ha aperto in 4.662 cinema). Ieri, il nuovo capitolo del MCU ha registrato più del 60% delle prevendite rispetto al martedì su Fandango.

Grazie anche all'assenza di Robert Downey Jr., tra l'altro, paradossalmente Far From Home è stato perfino più economico del precedente Spider-Man: Homecoming con un costo di produzione compreso tra $160 - $165 milioni (il primo film è costato $175 milioni).

Nella giornata di oggi 4 luglio, durante la quale come saprete negli Stati Uniti si festeggia il Giorno dell'Indipendenza, gli incassi del film sono destinati a lievitare enormemente: restate sintonizzati per gli aggiornamenti, che arriveranno presumibilmente nel corso del pomeriggio.

