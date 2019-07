Spider-Man: Far From Home vola oltre i $300 milioni grazie al Giorno dell'Indipendenza

Dopo cifre importantissime incassate nella giornata di mercoledì, Spider-Man: Far From Home vola al box office domestico grazie alla festività offerta dal Giorno dell'Indipendenza.

In attesa del week-end, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe continua la sua corsa infrasettimanale con un incasso di altri $25 milioni di dollari al botteghino di giovedì 4 luglio: la cifra innalza il totale nazionale a $91,5 milioni, che sommato a quello internazionale porta il totale a ben $310 milioni nel suo primo weekend.

Il "sequel" del favoloso Avengers: Endgame ha aperto negli Stati Uniti martedì 2 luglio per godere del propellente rappresentato sia dal nuovo rilascio del film dei Russo, sia del giorno festivo rappresentato dalla Festa dell'Indipendenza: grazie al passaparola positivo della critica il film di Jon Watts ha iniziato la sua corsa stabilendo il record per il più grande incasso nazionale mai ottenuto su un martedì con $39,2 milioni di dollari, superando addirittura i $37,3 milioni di Star Wars: The Force Awakens e i $33,1 milioni incassati dallo stesso Endgame nel suo primo martedì di programmazione.

Questa forte partenza si è protratta per tutta la settimana, con il totale del 4 luglio che ha segnato solo un calo del 7%: a questo ritmo, Far From Home supererà facilmente i $125 milioni di apertura su sei giorni totali previsti da Sony, e potrebbe perfino superare i $154 milioni totali guadagnati da Spider-Man: Homecoming nel 2017 al suo week-end di apertura.

Il film uscirà in Italia dal prossimo 10 luglio.

