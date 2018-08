Spider-Man: Far From Home, ufficializzata l'uscita del film di Jon Watts

Sony ha ufficializzato per luglio 2019 l'uscita nelle sale cinematografiche di Spider-Man: Far From Home, condividendo su Twitter anche il nuovo logo della pellicola, diretta da Jon Watts, che torna a raccontare le avventure del giovane Peter Parker, interpretato da Tom Holland. Il film rappresenta il primo film della Fase 4 dell'MCU.

Spider-Man: Far From Home arriva sul grande schermo a quasi due anni di distanza da Spider-Man: Homecoming e circa tre mesi dopo il tanto atteso sequel di Infinity War, Avengers 4, che chiuderà la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Scritto da Chris McKenna e Erik Sommers, Spider-Man: Far From Home è prodotto da Kevin Feige e Amy Pascal, dalla Columbia Pictures e dai Marvel Studios, con la distribuzione affidata a Sony Pictures Releasing.

Si tratta del 23° film dell'MCU e comprende nel cast Tom Holland nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man, insieme a Michael Keaton, Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Tom Holland vestirà per la quinta volta il costume di Spider-Man, dopo essere apparso in Captain America: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018) e nell'inedito Avengers 4 (2019), in uscita pochi mesi prima di Far From Home. Pronti per le nuove avventure di Spidey?