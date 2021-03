Spider-Man: Far From Home è in trend su Twitter: per i fan è il miglior Spidey di sempre

Nell'arco degli ultimi 20 anni abbiamo visto sul grande schermo ben 3 diverse declinazioni di Spider-Man, dalla trilogia di Raimi a quello di Tom Holland targato MCU, passando per lo sfortunato Andrew Garfield. Ma qual è stata, ai punti, la versione preferita dai tanti fan dell'Uomo Ragno sparsi in tutto il mondo?

L'imbarazzo della scelta c'è tutto, dal momento in cui parliamo innegabilmente di tre interpretazioni di innegabile spessore: se fino a poco fa ritenevamo incrollabile la leadership dell'ormai leggendario Spider-Man 2 con Tobey Maguire, però, la bilancia sembra ora pendere leggermente a favore dell'ultimo Spider-Man: Far From Home.

Il film con Tom Holland che sembrerebbe contenere anche un riferimento a Secret Invasion è infatti in trend su Twitter in queste ore, con un bel po' di fan che si schierano senza troppe esitazioni dalla sua parte definendolo il miglior film su Spider-Man di sempre: "Spider-Man: Far From Home è un capolavoro", "Spider-Man: Far From Home è il miglior film stand-alone su Spider-Man di sempre", "Far From Home è nei trend ed è il miglior stand-alone" si legge in alcuni post sul noto social.

Siete d'accordo con il parere dei fan? Diteci la vostra nei commenti! Qualcuno, intanto, giura di aver adocchiato in Spider-Man: Far From Home un riferimento a WandaVision.