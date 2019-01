Spider-Man: Far From Home: ecco la reazione di Jake Gyllenhaal al trailer!

Secondo quanto postato da Jake Gyllenhaal sui suoi profili social, sembra che il trailer di Spider-Man: Far From Home sia proprio in dirittura d’arrivo.

Nelle ultime ore, l’attore ha infatti postato su Instagram un video nel quale si sentono le urla di un pubblico che sta chiaramente reagendo a qualcosa (e che alla fine applaude pure), mentre lo stesso Gyllenhaal, apparentemente dietro al palco, sorride e annuisce col capo, segno che l’arrivo di quello che stiamo aspettando da settimane è ormai più imminente che mai.

Nella didascalia, inoltre, si può leggere: “Preparatevi... Qualcosa sta arrivando”, seguita da un’emoticon raffigurante un piccolo ragno. Quindi quella nel video è la prima reazione al trailer che tra poche ore dovrebbe approdare online per la gioia di tutti i fan di Spider-Man.

Da quello che ha dichiarato Kevin Feige, la trama di Spider-Man: Far From Home è strettamente legata al titolo del film: “La speculazione è iniziata ed è sempre molto divertente. Ci piace il titolo, naturalmente, perché si collega a Homecoming, non solo mantenendo la parola, che ci piace e ci è piaciuta di più di Homecoming 2, ma quella nozione di 'casa' ha per noi due significati. Ci piacerebbe continuare con questa versione, nel Marvel Cinematic Universe di Spider-Man. Quindi, 'lontano da casa' ha molteplici significati”.

Nelle ultime ore anche Tom Holland ha pubblicato qualcosa sui suoi profili social, suggerendo l’ora di arrivo del trailer.

La pellicola, diretta nuovamente da Jon Watts, approderà nelle sale cinematografiche americane il 5 luglio 2019.