Spider-Man: Far From Home, il trailer finale è appena trapelato online!

Mentre Jon Watts parlava di Spider-Man 3, ai Marvel Studios devono essersi distratti, e il web ne ha approfittato: il trailer finale di Spider-Man: Far From Home è appena trapelato online, e ve lo presentiamo in calce all'articolo.

Negli ultimi giorni ci sono state voci circa il possibile arrivo di un nuovo trailer di Spider-Man: Far From Home, e a quanto pare quei rumor erano fondati.

Nel filmato, visibile purtroppo solo in versione leak, vengono mostrate tantissime scene inedite con personaggi come Ned Leeds, Hydro-Man, Mysterio e Molten Man, ovviamente Michelle e, dulcis in fundo, scopriamo come Peter entra in possesso dei suoi nuovi costumi, sia quello stealth che quello tradizionale.

Si presume che i Marvel Studios e la Sony avessero programmato la pubblicazione del trailer per la prossima settimana, ma a questo punto è lecito credere che per evitare la diffusione del leak le due compagnie potrebbero pensare di rilasciarlo ufficialmente già nelle prossime ore. Ovviamente vi terremo aggiornati.

Vi ricordiamo che il film, ancora una volta diretto da Jon Watts, arriverà nelle sale italiane dal prossimo 10 luglio. Nel cast ancora una volta Tom Holland, Zendaya, Jon Favreay e Samuel L. Jackson, con la new entry Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio.

Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che Spider-Man: Far From Home chiarirà la questione del primo incontro fra Nick Fury e Spider-Man.