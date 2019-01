Spider-Man: Far From Home, il trailer contiene un easter egg legato alle origini dell'eroe

Il trailer di Spider-Man: Far From Home è stato finalmente distribuito in via ufficiale. Nelle ultime ore, molti fan hanno iniziato quindi ad analizzare ogni frame del filmato, in cerca di dettagli, riferimenti ed easter egg relativi al film. Uno di questi, in particolare, si ricollega direttamente alle origini fumettistiche dell'Uomo Ragno.

Ci riferiamo alla scena in cui Peter Parker (sempre interpretato da Tom Holland) si prepara a partire per la sua rilassante gita scolastica in Europa. Nel momento in cui Peter mostra il proprio passaporto, possiamo leggere chiaramente la sua particolarissima data di nascita: 10 agosto.

Una combinazione di numeri che, se siete fan del personaggio cartaceo, non potrà non portarvi alla mente la storica data di pubblicazione di Amazing Fantasy n. 15: il fumetto in cui l'eroe creato da Stan Lee e Steve Ditko è stato presentato per la prima volta al grande pubblico!

Il fumetto, oltre ad introdurre Peter Parker ad una nuova generazione dei lettori, comprese inoltre la primissima comparsa di amici e comprimari storici del Tessiragnatele: Zio Ben, Zia May, Flash Thompson, Crusher Hogan... solo per citarne alcuni. Inoltre, si trattò della primissima volta, in cui i giovani appassionati di storie a fumetti poterono approcciare le avventure di "supereroi con superproblemi", con cui fosse facile immedesimarsi nella vita di tutti i giorni.

Senz'altro, questo è un grandissimo omaggio per i fan della serie, oltre ad una notevole dimostrazione di amore e affetto nei confronti di un personaggio che, grazie alla propria eroicità e al proprio altruismo, ha saputo conquistare i cuori di milioni di appassionati in tutto il mondo.

E voi, l'avevate notato? Fateci sapere nei commenti altri eventuali easter egg e teorie che avete in merito alla prossima avventura dell'Arrampicamuri!

Di seguito, la sinossi ufficiale del nuovo film:

"Peter Parker si prepara a tornare in azione in Spider-Man: Far From Home, il prossimo episodio della serie inaugurata da Spider-Man: Homecoming! Il nostro amichevole supereroe di quartiere decide di unirsi ai migliori amici Ned, MJ e al resto della squadra durante una rilassante vacanza in Europa. Nonostante ciò, i piani di Peter di lasciarsi la realtà supereroistica alle spalle verranno presto messi a repentaglio, nel momento in cui si ritroverà suo malgrado a collaborare con Nick Fury, per svelare il mistero che si cela dietro agli attacchi di svariate creature elementali, nonché causa di un'incontenibile distruzione attraverso l'intero continente!"

Diretto ancora una volta da Jon Watts, il film segna il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker / Spider-Man, affiancato dai comprimari del primo film Zendaya, Jacob Batalon e Tony Revolori e da succosissime new entry, tra cui Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio e Samuel L. Jackson in quelli di Nick Fury.

Spidey tornerà ad oscillare nelle sale cinematografiche d'oltreoceano a partire dal prossimo 5 luglio.