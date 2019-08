Spider-Man: Far From Home torna al cinema con circa cinque minuti di scene aggiuntive

A quanto pare i rumor su una versione estesa di Spider-Man: Far From Home sono stati confermati: il film di Jon Watts tornerà infatti al cinema con circa cinque minuti di scene aggiuntive, come precisato da Variety.

Dopo il successo della Bring Back Edition di Avengers: Endgame voluta da Disney, dunque, anche la Sony Pictures opterà per una manovra non troppo dissimile: questa volta però niente scene post-credit extra e tributi vari ed eventuali, dato che si tratterà di una vera e propria director's cut che includerà alcune sequenze tagliate dal montaggio cinematografico originale.

A partire dal 29 agosto, l'ultimo capitolo della Infinity Saga tornerà nel mercato nord-americano (Stati Uniti e Canada) con una sequenza d'azione mai vista prima: il film sarà disponibile anche in IMAX e in grandi formati in cinema selezionati.

Spider-Man: Far From Home è l'ultimo film dei Marvel Studios che sarà nei cinema quest'anno, dopo il rilascio della Disney di Avengers: Endgame e Captain Marvel. Nei giorni scorsi ilm film con Tom Holland ha superato ufficialmente Skyfall, diventando il più alto incasso nella storia della Sony Pictures: è solo questione di giorni, dunque, prima che il record venga perfezionato.

Al momento non ci sono notizie di una possibile ridistribuzione nelle sale italiane, ma come al solito vi terremo aggiornati.