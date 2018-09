Spider-Man: Far From Home, Tom Holland e Zendaya sbarcano a Venezia per le riprese

Passando prima da Londra e poi da Praga e Parigi, adesso le riprese dell'attesissimo Spider-Man: Far From Home sono pronte a spostarsi in quel di Venezia, come già annunciato in passato, dato che Tom Holland ha condiviso via social una foto che lo ritrae insieme a Zendaya e Jacob Batalon in un taxi dei canali della Città sul Mare.

In realtà, a condividere la foto dall'interno dell'imbarcazione ci ha pensato anche Batalon, che ricordiamo tornerà a vestire i panni del migliore amico di Peter Parker, Ned. Zendaya interpreterà nuovamente la compagna di classe di Peter, Michelle Jones.

La trama del film è ancora avvolta nel mistero, ma sappiamo che seguirà Peter in gita scolastica in diverse capitali europee, tra Francia, Inghilterra, Repubblica Cieca e Italia. In termini di timeline, la storia prenderà piede prima degli eventi di Avengers: Infinity War, con il quale si ricollegherà nel finale.



Nel cast del film troveremo anche Marisa Tomei, JB Smoove e possibilmente Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio; torneranno dal precedente episodio anche Michael Mando e Michael Keaton (Avvoltoio). Tra le new entry anche Numan Acar e Remy Hii. Dal Marvel Cinematic Universe ci saranno anche ben due dei protagonisti più amati di questa serie di pellicole: il Nick Fury di Samuel L. Jackson e la Maria Hill di Cobie Smulders.

Jon Watts, già autore del precedente episodio, tornerà alla regia anche di questo sequel. Questa versione dell'Uomo Ragno ha fatto il suo debutto nel 2016 in Captain America: Civil War e, di recente, è apparsa anche nell'acclamato Avengers: Infinity War dei fratelli Russo.

L'atteso Spider-Man: Far From Home, il primo ad essere distribuito dopo Avengers 4, arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 5 luglio 2019 con distribuzione Sony Pictures.