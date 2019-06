Spider-Man: Far From Home, Tom Holland potrebbe aver svelato uno spoiler dal film

Mentre la Sony Pictures continua a promuovere il film con la diffusione di nuovo materiale inedito, il suo protagonista Tom Holland - tanto per cambiare - potrebbe aver svelato uno spoiler da Spider-Man: Far From Home.

La rivelazione è arrivata durante un'intervista con l'attore condotta durante il tour promozionale del cinefumetto di casa Marvel Studios.

Nel film di Jon Watts, come ormai saprete, il nostro amichevole Spider-Man di quartiere dovrà vedersela con delle creature Elementali che dipingono i quattro elementi (acqua, aria, terra e fuoco). E, a riguardo, il giovane Tom Holland ha rivelato: "In questo nuovo film ho un nuovo amico, che è Mysterio. Ci uniamo per combattere queste creature, perché quando Thanos ha schioccato le sue dita, queste creature hanno attraversato la spaccatura dimensionale".

Il grosso spoiler, dunque, è che queste creature sarebbero il risultato dello schiocco di dita di Thanos. Ma è possibile che l'attore stia anche depistando i fan sulla vera natura di Mysterio che, nei fumetti, è un grosso illusionista e potrebbe aver creato queste creature Elementali per far credere a tutto il mondo che esiste un multiverso e che lui è un eroe di cui la gente ha bisogno!

Ricordiamo che un terzo trailer, trapelato in rete giorni fa, dovrebbe debuttare a breve.