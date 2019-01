Spider-Man: Far From Home, Tom Holland svela l'orario d'arrivo del trailer

Il primo trailer di Spider-Man: Far From Home arriverà tra poche ore e il protagonista del film, Tom Holland, con un post su Instagram ha rivelato al mondo l'orario in cui verrà diffuso. Holland ha confermato che il video verrà trasmesso live sul suo account social oggi a partire dalle 5.45 del mattino ora del Pacifico (le 14.45 in Italia).

In seguito all'uscita di un video virale nel quale un fan chiedeva l'uscita del trailer all'inizio della settimana, Tom Holland ha ritwittato il video, promettendo d'informarsi con la Sony.

Lo stesso trailer è stato mostrato esclusivamente ai fan presenti al Comic-Con Experience lo scorso dicembre a San Paolo, in Brasile.

Secondo il boss della Marvel, Kevin Feige, la trama di Spider-Man: Far From Home sarà strettamente legata al titolo del film:"La speculazione è iniziata ed è sempre divertente. Ci piace il titolo, naturalmente, perché si collega a Homecoming, non solo mantenendo la parola, che ci piace e ci è piaciuta di più di Homecoming 2, ma quella nozione di 'casa' ha per noi due significati. Ci piacerebbe continuare con questa versione, nel Marvel Cinematic Universe, di Spider-Man. Quindi, 'lontano da casa' ha molteplici significati".

Insieme a Tom Holland, in Spider-Man: Far From Home tornano nel cast Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jon Favreau e Michael Keaton. Nel cast figurano le new entry Jake Gyllenhaal nel ruolo del villain Mysterio, con Samuel L. Jackson e Cobie Smulders che torneranno nei panni di Nick Fury e Maria Hill.

Jon Watts torna dietro la macchina da presa dopo aver diretto anche Spider-Man: Homecoming.