Spider-Man: Far From Home, Tom Holland svela il suo costume preferito

Negli extra inclusi nella versione DVD di Spider-Man: Far From Home, Tom Holland ha chiarito quale dei due costumi indossati nel film di Jon Watts abbia preferito. Nel corso del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man ha indossato diversi costumi ma uno in particolare è entrato nel cuore del giovane attore, che ritiene sia il più cool in assoluto.

"La Stealth Suit è il mio costume preferito; è totalmente diverso ed è stato bello per me perché è totalmente nuovo. Rispetto allo spandex è molto più comodo e sembra anche piuttosto tosto" ha dichiarato Holland nel video extra.

L'attore aveva sottolineato anche la maggiore comodità del costume già in passato e considerando il finale di Far From Home potrebbe essere un costume che tornerà utile in futuro a Peter Parker.



Kevin Feige ha spiegato come il terzo film sarà qualcosa di diverso rispetto ai primi due capitoli, ribadendo l'entusiasmo dopo l'accordo tra Marvel e Sony:"Siamo molto entusiasti di poter tornare a lavorare con Spider-Man; è un'icona e un eroe potente, la cui storia abbraccia tutte le fasce d'età e il pubblico di tutto il mondo. E così mentre la Sony continua a sviluppare la propria versione di Spidey non si sa quali sorprese riserverà il futuro".

La conferma ufficiale di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe ha scatenato diverse reazioni, come quella di The Rock al video di Tom Holland, a cui pare che debba andare parte del merito di questo ritorno tanto atteso.