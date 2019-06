Con Spider-Man: Far from home Tom Holland ha realizzato uno dei suoi sogni

Che Kevin Feige fosse in grado di realizzare i sogni altrui, in fondo, i fan della Marvel lo sospettavano da tempo. Sotto la sua supervisione il MCU è diventato una forza culturale, portando sul grande schermo una carrellata di personaggi iconici. Con Spider-Man: far from home, però, Feige ha realizzato anche il sogno di uno dei protagonisti.

Sul red carpet per la premiere del nuovo Spider-Man, il presidente dei Marvel Studios ha raccontato di quanto Tom Holland sia un fan di Jake Gyllenhaal, che nel film interpreta Mysterio, e di quanto desiderasse da tempo lavorare con lui... cosa che Feige è riuscito a far accadere. “Volevamo davvero lavorare con Jake da molti anni e, come spesso nel Marvel Cinematic Universe, le cose accadono al momento giusto. Sapevamo anche che Tom è un grande fan di Gyllenhaal” ha detto. “E dopo che l’abbiamo scelto, forse il primo o il secondo giorno di riprese, Tom si è avvicinato e mi ha detto: Sai, l’anno scorso ho scritto una specie di lista dei desideri con tutti gli obiettivi che volevo realizzare nella mia carriera. Mi ha mostrato questo biglietto e al primo posto c’era: lavorare con Jake Gyllenhaal.”

Il giovane attore che veste i panni di Peter Parker aveva tenuto nascosta la sua lista – probabilmente compilata su suggerimento del suo agente, come stimolo motivazionale - fino a quel momento. Se recitare con Gyllenhaal era il suo sogno, allenarsi con lui si è rivelato quasi un incubo. Tom Holland ha raccontato anche che, per seguire il ritmo del collega sul tapis roulant, finiva ogni sessione letteralmente sfinito.

