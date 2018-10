Spider-Man: Far From Home, Tom Holland col nuovo costume al Jimmy Kimmel Live!

Nel corso della puntata del Jimmy Kimmel Live andata in onda questa notte, Tom Holland è comparso in studio con indosso il nuovo costume che indosserà in Spider-Man: Far From Home.

L'attore è comparso nella parte di Peter Parker, dicendo di essere passato di lì dopo aver finito il fluido nei suoi spararagnatele. Il presentatore Jimmy Kimmel gli ha chiesto come mai si trovasse da quelle parti e soprattutto come facesse ad essere vivo, dato che l'ultima volta che l'aveva visto era stato spazzato via dallo schiocco di dita di Thanos.

Quando gli è stato chiesto se Spider-Man: Far From Home sarà un prequel o un sequel di Infinity War, i sensi di ragno del ragazzo sono scattati e ha detto: "Mi dispiace, Thanos sta rapinando una banca, devo andare!". A quel punto si è allontanato a colpi di piroette.

Come al solito, potete vedere il video in questione in calce all'articolo.

Spider-Man: Far From Home arriverà a luglio 2019. Jon Watts, già regista di Spider-Man: Homecoming, tornerà a dirigere. Faranno parte del cast del film anche Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove e Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio; dal precedente episodio torneranno dal precedente episodio Michael Mando e Michael Keaton, rispettivamente lo Scorpione e l'Avvoltoio. Tra le new entry Numan Acar e Remy Hii, Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Cobie Smulders in quelli di Maria Hill.