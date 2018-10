Spider-Man: Far From Home, Tom Holland celebra la fine delle riprese a Venezia

Le riprese di Tom Holland a Venezia per Spider-Man: Far From Home sono finite e il giovane attore del Marvel Cinematic Universe ha postato un video per celebrare il cosiddetto "wrap" della produzione in Europa!

Infatti nel post che vi mostriamo in calce alla news potete vedere che il ragazzo saluta le città dove ha lavorato recentemente che sono state Praga in Repubblica Ceca, Venezia in Italia e anche la sua Londra. Il gruppo di lavoro è pronto per tornare a New York, a quanto pare. Ecco la caption del tweet che trovate in calce alla news:

"tomholland2013 Sinceramente, questo è il miglior lavoro della mia vita. Grazie a Venezia, Praga e ovviamente alla mia città natale, Londra. Non avrei potuto chiedere una squadra migliore e il supporto dei nostri fantastici fan è stato incredibile. Vi amo tutti e... New York stiamo arrivando! #spidermanfarfromhome"

La nuova avventura di Peter Parker lo vedrà andare lontano da casa, come recita il titolo del suo cinecomic. Dalle ultime informazioni non sappiamo se questo suo secondo film "solo" sarà o meno l'inizio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe (come avevamo invece precedentemente riportato), perché non si sa nemmeno se si chiamerà così, la Fase 4! E dunque non ci resta che attendere e vedere cosa succederà in Avengers 4 prima, in Captain Marvel ancora prima, per goderci poi di nuovo le avventure del giovane Spidey di quartiere Marvel/Sony, in arrivo sul grande schermo a luglio 2019.

La sinossi si Homecoming recitava: "Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), che ha compiuto il suo sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua nuova identità di supereroe lanciaragnatele in Marvel's Spider-Man: Homecoming. Eccitato dalla sua esperienza negli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con sua Zia May (Marisa Tomei), sotto il vigile occhio del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr). Così cerca di tornare alla sua vecchia routine, distratto dal suo obiettivo di diventare più del semplice amichevole Spider-Man di quartiere, ma quando l'Avvoltoio (Michael Keaton) emerge come nuovo villain, tutto ciò a cui Peter tiene di più verrà minacciato."