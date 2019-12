Grazie a Spider-Man: Far From Home Tom Holland è l'attore più twittato dell'anno

È stato sicuramente un anno frenetico quello di Tom Holland: tra Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home e la ben nota questione del rischio split tra Disney e Sony il giovane attore è stato per buona parte del tempo sotto la luce dei riflettori, tendenza che i social sembrano confermare.

Nessun attore, infatti, è stato presente nei post degli utenti Twitter di tutto il mondo quanto l'interprete di Peter Parker, che si assesta quindi in cima alla classifica degli attori più twittati di questo 2019 che volge ormai al termine.

La cosa sembra in effetti andare di pari passo con la classifica dei film più twittati, che vede al comando proprio Avengers: Endgame. Nulla di imprevedibile, in effetti: tra i numeri di un incredibile successo, l'hype da chiusura di un ciclo e le successive polemiche di matrice scorsesiana il film de Russo è stato sulla bocca di tutti per buona parte dell'anno, e ancora oggi non sembriamo aver intenzione di smettere di parlarne.

Tornando a Tom Holland, il suo coinvolgimento nella questione tra Marvel e Sony è stato sicuramente fondamentale nel fargli acquisire una tale notorietà: a tal proposito pochi giorni fa Bob Iger ha confermato che il protagonista di Spider-Man: Far From Home era ubriaco quando i due parlarono al telefono del destino del suo personaggio. Stando alle parole dello stesso Holland, comunque, il futuro di Spider-Man è più luminoso che mai.