Spider-Man: Far From Home ancora in testa al box office italiano

Dopo gli ottimi incassi di giovedì per Spider-Man: Far From Home, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe si ripete nella giornata di venerdì portando il proprio totale vicino agli 8 milioni complessivi.

Dopo aver incassato 334mila euro giovedì, infatti, il film di Jon Watts si è affacciato nel suo secondo week-end italiano con altri 317mila euro ottenuti venerdì, salendo a 7,6 milioni complessivi.

Grossi stravolgimenti, invece, nella top five rispetto a quella di giovedì, con Edison – L’Uomo che Illuminò il Mondo è riuscita a salire al secondo posto rilegando Serenity - L'Isola dell'Inganno al gradino più basso del podio: il film con Benedict Cumberbatch (e, curiosamente, Tom Holland, padrone incontrastato del botteghino italiano) ha incassato infatti altri 78mila euro, portandosi ad un totale di 151mila euro in due giorni, mentre il film con Matthew McConaughey e Anne Hathaway, con 75mila euro, sale a quota 150mila (sempre in due giorni).

Un sorpasso nella classifica giornaliera c'è stato anche per Annabelle 3, salita al quarto posto grazie ad un incasso di 50mila euro, superiore ai 48mila racimolati da Toy Story 4. Il film della Pixar resta avanti nell'incasso generale con quasi cinque milioni totali, mentre il nuovo capitolo del The Conjuring Universe sale a quota 2.9 milioni di euro.

