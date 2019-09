Spider-Man: Far From Home, la svolta di un personaggio era stata anticipata da vari indizi

Per chi ha prestato davvero attenzione alla narrazione di Spider-Man: Far From Home, la svolta subita e rivelata da uno dei personaggi principali della pellicola potrebbe non essere stata una sorpresa. ATTENZIONE NON PROSEGUITE NELLA LETTURA SE NON AVETE VISTO IL FILM

Chi ha visto Spider-Man: Far From Home, ovvero l'ultima pellicola della Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel e l'ultima a essere uscita finora nelle sale, sa bene che verso la metà del film il personaggio di Mysterio/Quentin Beck interpretato da Jake Gyllenhaal si rivela come il vero cattivo della storia, avendo fino a quel momento ingannato tutti circa l'esistenza degli elementali.

Adesso, grazie ad alcune immagini postate online da alcuni utenti di Reddit, possiamo vedere come questa svolta clamorosa - in realtà già suggerita da parecchi rumors precedenti l'uscita del film - fosse stata anticipata all'interno dello stesso film da una serie di indizi nascosti accuratamente. Mysterio e i suoi scagnozzi appaiono infatti in incognito addirittura prima che Peter Parker venga presentato a Beck; come ad esempio, lo si vede in aeroporto prima che Peter parta alla volta di Venezia, abbigliato con una camicia hawaiana; mentre uno scagnozzo appare poco prima della battaglia veneziana con l'elementale dell'acqua; potete visualizzare le varie immagini-indizio in calce a questa news.

Dopo l'importante ruolo che ha avuto nell'Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe, nella quale è stato anche protagonista di ben due film stand-alone, il terzo capitolo Spider-Man sarà realizzato da Sony Pictures che dopo la rottura con i Marvel Studios avrà così modo di far dialogare il personaggio con il resto delle sue proprietà: oltre a Venom, del quale è già in sviluppo un secondo capitolo, è in arrivo anche il film su Morbius con Jared Leto.

Spider-Man: Far From Home sarà disponibile in edizione home video a partire dal 5 novembre 2019.