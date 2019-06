Spider-Man: Far From Home, svelate le due scene post-titoli di coda?

Le prime reazioni di Spider-Man: Far From Home elogiano il cinecomic targato Marvel Studios e Sony Pictures. In attesa di vederlo, sembra che la descrizione delle scene post-titoli sia già trapelata in rete.

Chiaramente stiamo parlando di potenziali spoiler, dunque non proseguite la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa! Naturalmente - e precisiamo - sebbene sembra siano state confermate due scene (una posta a metà e una alla fine dei titoli di coda), non possiamo confermare il contenuto di esse, almeno non ancora ufficialmente; sapendo ciò, dunque, prendete con le 'pinze' le descrizioni che seguono.

Stando ad alcune descrizioni trapelate in rete, la prima scena post-titoli di coda di Spider-Man: Far From Home, posta a metà, sarebbe un vero e proprio setup per il futuro dell'arrampicamuri e dell'intero Marvel Cinematic Universe. Come rumoreggiato settimane fa, Norman Osborn sarebbe nel film.

La scena a metà dei titoli di coda ci presenta di nuovo Adrian Toomes (Michael Keaton), fatto uscire di prigione da un individuo misterioso che si presenterà a lui come... Norman Osborn (non è chiaro se ci sia già un attore ad interpretarlo oppure lo vediamo solo in ombra). Osborn gli chiede di entrare a far parte di un gruppo chiamato I Sinistri Sei, la cui base operativa è la ex Stark Tower/Avengers Tower, ora diventata ufficialmente la Oscorp Tower.

La scena posta alla fine di tutti i titoli di coda, invece, è una scena divertente. Verso il finale, quando Mysterio (Jake Gyllenhaal) viene smascherato come vero villain della pellicola e crea caos e distruzione, Nick Fury (Samuel L. Jackson) decide di contattare Captain Marvel con il cercapersone, pensando che Spider-Man non sia in grado da solo di fermare tale minaccia. La scena post-titoli di coda, dunque, è un richiamo a quella sequenza in cui la nostra Captain Marvel (Brie Larson) si presenterà nell'ufficio di Nick Fury, in 'ritardo' naturalmente, chiedendogli cosa si sia persa.