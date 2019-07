Spider-Man: Far From Home supera ufficialmente il miliardo al box office!

Dopo essere diventato il film dell'arrampicamuri con il maggior incasso incasso di sempre, Spider-Man: Far From Home è diventato anche il primo film dedicato al personaggio a raggiungere e superare quota 1 miliardo di dollari al box office mondiale.

A confermarlo ufficialmente è The Hollywood Reporter: il capitolo finale dell'Infinity Saga del MCU in giornata raggiungerà 333 milioni al botteghino casalingo, mentre nel mercato internazionale ha già ottenuto un totale di 672 milioni.

Il film raggiunge così Avengers: Endgame (2,79 miliardi) e Captain Marvel (1,13 miliardi) e diventa il terzo film a superare la soglia del miliardo nel 2019, una classifica che almeno finora sembra riservata solo ai film targati Marvel Studios. Far From Home è inoltre il quarantesimo film della storia a superare tale cifra al box office.

Secondo film dedicato al Peter Parker di Tom Holland e diretto nuovamente da Jon Watts, Far From Home ha concluso definitivamente la grande macrofase del Marvel Cinematic Universe che ha avuto il suo culmine lo scorso aprile con Avengers: Endgame. Per ulteriori approfondimenti leggete la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home.

Mentre il film di Spidey è ancora in programmazione nelle sale, il presidente dello studio Kevin Feige ha da poco rivelato i film e le serie tv che comportano la Fase 4 del MCU: il film che aprirà ufficialmente il nuovo corso sarà Black Widow nel maggio del 2020.