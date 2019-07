Spider-Man: Far From Home supera Homecoming, è record con $580 milioni nel mondo

La Marvel Studios-mania non si ferma neanche dopo Avengers: Endgame, con Spider-Man: Far From Home che dopo un ottimo esordio al box office ha guadagnato $185 milioni a livello domestico.

Per un esordio su sei giorni durante il week-end della Festa d'Indipendenza si tratta di un nuovo record, la cui portata si intuisce ancora di più se confrontata col precedente capitolo della saga Spider-Man: Homecoming: nel 2017 infatti il primo film Marvel Studios di Jon Watts aveva guadagnato $154 milioni nei suoi primi sei giorni durante lo stesso fine settimana (sempre del 4 luglio); si tratta di un incremento degli incassi del 20% che sembra una sorta di smacco morale nei confronti di chi sostiene che l'interesse per i cine-comics sta scemando.

A livello mondiale, il film è stato distribuito in tutti i territori escluso il nostro mercato, e ha già raggiunto un totale di $580 milioni. Il successo di Far From Home è ha stabilito un nuovo record di apertura su sei giorni per la Sony, oltre al record per il più alto incasso di un esordio di martedì con $32 milioni di dollari e a quello per il più alto giovedì di luglio con $25 milioni di dollari il 4 luglio.

Più in basso nelle classifiche, Disney continua a superare traguardi al botteghino ormai su base settimanale: con Il Re Leone all'orizzonte (da noi arriverà a fine agosto) Toy Story 4 della Pixar ha superato i $300 milioni di dollari domestici e i $650 milioni in tutto il mondo dopo aver guadagnato $34 milioni in Nord America nel suo terzo fine settimana per conquistare il secondo posto delle classifiche.

