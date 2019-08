Spider-Man: Far From Home, lo splendido poster ufficiale dedicato alla versione estesa

Mentre Tom Holland sta già pensando al terzo capitolo del suo Spider-Man targato Sony, lo studio è pronto a distribuire da domani negli Stati Uniti una versione estesa di Spider-Man: Far From Home che conterrà una sequenza d'azione inedita.

Per l'occasione Sony ha pubblicato (via Fandango) un nuovo spettacolare poster ufficiale del film diviso a metà tra l'Iron Spider, lo speciale costume donato a Peter da Tony Stark in persona, e la Stealth Suit che ha debuttato nel secondo film di Jon Watts. Potete trovare l'immagine comodamente in calce alla notizia.

L'extended cut, al contrario di quanto fatto per Avengers: Endgame, sarà una vera e propria versione estesa di film che mostrerà agli spettatori delle scene aggiuntive per un totale di cinque minuti. Inoltre Far From Home sarà nuovamente disponibile anche in IMAX.

Uscito nelle sale lo scorso luglio, Far From Home ha rappresentato la conclusione dell'Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe ma, a causa del mancato accordo tra Disney e Sony per proseguire la loro collaborazione, al momento il personaggio non è più sotto il controllo creativo dei Marvel Studios.

In attesa di capire se le due compagnie troveranno un nuovo accordo, come suggerito dalla stessa Sony nel comunicato ufficiale che ha seguito le prime indiscrezioni sulla vicenda, vi rimandiamo alla nostra recensione di Spider-Man: Far From Home.