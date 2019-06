Spider-Man: Far From Home, lo speciale ringraziamento di Jake Gyllenhaal ai fan

Cresce l'attesa per Spider-Man: Far From Home, film che avrà l'arduo compito di concludere definitivamente la fase 3 del Marvel Cinematic Universe. Nel frattempo Jake Gyllenhaal, al suo esordio in un film tratto da un fumetto, ha voluto ringraziare i fan per il supporto ricevuto in questi mesi.

Come potete vedere in calce alla notizia, Gyllenhaal ha pubblicato su Instagram un semplice ma sentito ringraziamento a tutti i fan della Marvel: "Siete Fantastici" ha scritto l'attore.

Gyllenhaal vestirà i panni di Mysterio, iconico personaggio dei fumetti dell'arrampicamuri che finalmente farà il suo debutto in versione live-action. Storico villain dell'uomo ragno, il personaggio è stato presentato nel trailer di Spider-Man: Far From Home come possibile aiutante del nostro protagonista per affrontare le calamità che si stanno verificando in giro per l'Europa, dove Peter è in vacanza scolastica. Chi conosce il personaggio, che tra l'altro stando a Nick Fury proviene da un'altra dimensione, sa bene che potrebbe risultare molto diverso dalla sua apparenza...

Diretto nuovamente da Jon Watts, il nuovo film dei Marvel Studios arriverà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio. Come già accennato, Spider-Man: Far From Home introdurrà per la prima volta il concetto di Multiverso nel MCU dopo gli eventi di Avengers: Endgame.