Spider-Man: Far From Home sorprende alle anteprime di mezzanotte con quasi 3 milioni

Con l'uscita di Spider-Man: Far From Home prevista per oggi 2 luglio negli Stati Uniti, Sony ha deciso di lanciare il film alla mezzanotte di ieri in poco meno di 1.000 sale cinematografiche.

Secondo quanto riportato da Deadline, il film avrebbe incassato tra i 2,8 e i 3 milioni di dollari alle sole anteprime, confermando una forma straordinaria per il capitolo finale dell'Infinity Saga targata Marvel Studios.

Il film oggi si prepara ad essere distribuito in 4.634 sale e firmare così la più grande realease del mese di luglio - nel frattempo è già uscito in China Hong Kong e Giappone, dove ha già raccolto oltre 110 milioni.

Deadline fa notare che, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, probabilmente Spider-Man: Far From Home è il primo film a esordire a mezzanotte dopo Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno (2012). Solitamente, infatti, le anteprime del giorno precedente iniziano intorno all 7 di sera, o anche prima, e questo spiega perché questi numeri sono di fatto molto rassicuranti per la Disney.

Diretto nuovamente da Jon Watts, Spider-Man: Far From Home arriverà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio. In attesa di scoprire come si concluderà l'Infinity Saga, vi ricordiamo che la fase 4 del MCU verrà annunciata ufficialmente durante il Comic-Con di San Diego e il D23 Expo di Agosto.