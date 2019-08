Spider-Man: Far From Home sorpassa Skyfall, è il più alto incasso nella storia della Sony

Con le proiezioni che suggeriscono un incasso complessivo da $1,109 miliardi entro domani, Spider-Man: Far From Home si prepara a superare i $1,108 miliardi di Skyfall diventando così il maggior successo commerciale nella storia della Sony Pictures.

Lo storico traguardo viene superato poco più di tre settimane dopo che il film del Marvel Cinematic Universe, come sappiamo non distribuito dalla Disney, si era unito all'esclusivo club dei titoli miliardari: si tratta anche dell'unico lungometraggio non-Disney che è andato oltre il miliardo nel corso del 2019, nonché il secondo maggior incasso hollywoodiano nel mercato cinese, dietro solo ad Avengers: Endgame.

A livello internazionale, Far From Home è stato anche il più grosso successo del franchise di Spider-Man, avendo superato anche tutti gli incassi degli altri film di Peter Parker, anche quelli al di fuori del MCU.

Vi ricordiamo che Peter Parker tornerà nel MCU - sempre distribuito da Sony - nell'eventuale Spider-Man 3, assente dalla line-up della Fase 4 dei Marvel Studios ma comunque dato per scontato. Il titolo potrebbe addirittura aggiungersi al palinsesto del Marvel Cinematic Universe in un secondo momento, dato che in una recente intervista Kevin Feige si è lasciato sfuggire che i progetti della Fase 4 saranno undici, nonostante dal palco del Cimic-Con i titoli presentati siano stati solo dieci.

Questo perché probabilmente Feige lascerà l'onore dell'annuncio del terzo capitolo della saga alla Sony.

Rimanete sintonizzati per altri aggiornamenti.