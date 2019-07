Spider-Man: Far From Home ha segretamente introdotto i Fantastici 4 nel MCU?

Secondo una nuova e suggestiva teoria che si sta facendo largo in queste ore, Spider-Man: Far From Home avrebbe introdotto nel Marvel Cinematic Universe i supereroi noti come Fantastici 4, o per lo meno avrebbe gettato le basi per il loro arrivo.

Nello specifico, la teoria fa riferimento alla seconda scena post-credit del film di Jon Watts, quando cioè viene rivelato che il Nick Fury che abbiamo seguito per tutto il film è in realtà lo Skrull Talos sotto mentite spoglie, e che il vero Nick Fury si trova in un'astronave da qualche parte nello spazio.

Intorno a lui però si possono notare anche altri alieni, non solo Skrull, quindi l'utente U/Capt -_- Anxiety ha ipotizzato che quell'astronave potrebbe essere una base operativa SWORD, ed è qui che entrano in gioco i Fantastici Quattro: in una breve, l'utente ha teorizzato che i Fantastici Quattro del Marvel Cinematic Universe faranno parte della nuova forza intergalattica per il mantenimento della pace che Nick Fury creerà, ed è in questo modo che otterranno i loro.

