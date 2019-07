Spider-Man: Far From Home è il secondo film della Sony oltre il miliardo dopo Skyfall

Spider-Man: Far From Home ha superato il miliardo di dollari di incasso al box office, facendo la felicità non solo di Kevin Feige e di Jon Watts ma soprattutto della Sony Pictures, che ha co-prodotto e distribuito il film.

Come sappiamo la seconda collaborazione tra Marvel Studios e Sony Pictures prevede che la compagnia proprietaria del Marvel Cinematic Universe possa sfruttare a proprio piacimento il controllo creativo totale sul personaggio, restituendo alla major però tutti profitti.

E' naturale quindi che la Sony abbia preso d'assalto i social per festeggiare questo traguardo, come potete vedere dal post in calce all'articolo pubblicato sull'account ufficiale di Far From Home.

Il sequel con Tom Holland, tra l'altro, è diventato solo il secondo film della Sony a superare la soglia del miliardo dopo Skyfall di Sam Mendes, fermandosi (per ora) al quarantesimo posto nella classifica dei migliori incassi della storia del cinema (senza considerare l’inflazione). Come vi abbiamo già specificato, inoltre, Far From Home è anche l'unico film del franchise di Spider-Man ad arrivare al miliardo.

L'opera di Jon Watts ha raggiunto i $333 milioni di dollari negli USA, che sommati ai $672 incassati nel resto del mondo fanno un totale di 1.005 miliardi di dollari.

