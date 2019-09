Spider-Man: Far From Home, scovato un nuovo easter egg!

Di Spider-Man: Far From Home andrebbe analizzato minuziosamente ogni fotogramma, tante sono le sorprese che Jon Watts e troupe si sono divertiti a inserire. L'ultima, ad esempio, è saltata fuori solo mesi dopo l'uscita del film nelle sale.

Si tratta di qualcosa a cui davvero in pochi avranno fatto caso, o forse addirittura nessuno. La scena di cui parliamo è quella che vede i nostri amici fuggire da Venezia, prima location della trasferta europea di Peter e i suoi compagni di classe. Ebbene, ad un certo punto dietro i nostri amici compaiono le targhe con i nomi di alcune strade: tutto nella norma?

Apparentemente sì, ma di fatto si tratta dell'ennesimo easter egg piazzato sotto i nostri occhi ancora troppo ingenui: le strade in questione, infatti, altro non sono che le storpiature dei nomi di alcuni dei principali fumettisti che hanno fatto la storia degli albi di Spider-Man! Abbiamo quindi un G. Convayo (Gerry Conway), un B.M. Bendisio (Brian Michael Bendis), un D. Michelinio (David Michelinie), ma anche R. Sterno (Robert Stern) e Del Slotto (Dan Slott).

Qualcuno ci aveva fatto caso? Certo, senza un'adeguata preparazione sulla storia dello Spider-Man cartaceo far caso a ciò sarebbe praticamente impossibile, ma evidentemente tra i fan del Marvel Cinematic Universe ce ne sono di piuttosto preparati sull'argomento. Spider-Man: Far From Home resterà comunque molto probabilmente l'ultimo film sull'Uomo Ragno targato MCU, per il malcontento generale degli addetti ai lavori: per i Russo si tratta di un tragico sbaglio, mentre Benedict Wong spera ancora che cessino le ostilità tra Marvel e Sony.