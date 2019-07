Spider-Man: Far From Home, lo scioccante finale all'inizio era completamente diverso!

Ora che Spider-Man: Far From Home è finalmente uscito anche nelle sale italiane, gli sceneggiatori del cinecomic, Chris McKenna ed Erik Sommers hanno rilasciato una nuova intervista in cui parlano delle loro intenzioni iniziali circa il twist finale. Ovviamente l'articolo contiene grossi spoiler.

Parlando al New York Times, il duo di sceneggiatori ha rivelato che in una prima stesura della sceneggiatura il twist finale che chiude la pellicola, ovvero la scena a metà dei titoli di coda in cui il mondo intero scopre l'identità di Peter Parker come Spider-Man per mano di Mysterio (in un video pubblicato dal Daily Bugle e annunciato da J. Jonah Jameson), era quasi completamente differente dalla versione poi effettivamente girata e uscita in sala.

"Ci stavamo chiedendo se eravamo andati abbastanza in profondità con il finale del film. Ci piaceva giocare con l'idea che Peter fosse qualcuno che sacrifica la propria identità segreta durante la battaglia finale, poi ci è parso molto più interessante che Mysterio lo ingannasse e lo obbligasse a mostrarsi, ma ogni volta che scrivevamo quella versione - dello svelamento della sua identità durante la battaglia - era come se riducesse l'importanza della sua vittoria. Così ci è parso sensato inserirlo direttamente alla fine del film, proprio quando ormai era a suo agio nei panni di Spider-Man, ha di nuovo gli occhi addosso", ha spiegato McKenna.

Sommers ha invece aggiunto: "Stavamo discutendo se avessimo dovuto rivelare soltanto la sua identità oppure se incastrarlo per qualcosa e farlo diventare un ricercato. Alla fine abbiamo optato per una sintesi di entrambe le cose. Alla fine Peter è in una situazione di trionfo assoluto: ha la ragazza e si è guadagnato il suo ondeggiare per la città, quindi volevamo buttarlo giù il più forte possibile".

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home, da ieri nelle sale italiane. Gli sceneggiatori, in precedenza, avevano già discusso del fatto di dover onorare Avengers: Endgame e di come Far From Home risulti opposto a Homecoming.