Spider-Man: Far From Home, una scena spettacolare tagliata dal film: scopritela

Nelle ultime ore è emersa online una scena tagliata da Spider-Man: Far From Home già apparsa in passato e mostrata addirittura nel trailer del film all'epoca della sua promozione, ma i fan ancora non riescono a capacitarsi del perché una simile e spettacolare scena che rivela l'essenza del personaggio sia stata eliminata dal final cut.

Un utente su Twitter nel ripostare la scena online si chiede infatti: "Questa è la scena più Spider-Man che ci sia mai stata, perché non l'hanno tenuta nel film?". Qualche tempo fa fu ComicBook a rispondere intervistando della Julian Foddy Industrial Light and Magic, che rivelò: "C'è una ragione strategica per cui è stato fatto, ovvero che la Iron Spider era ancora in fase di sviluppo all'epoca in cui il primo teaser trailer venne distribuito. Ma fu anche una decisione lucida della Marvel perché se avessimo mostrato che quello Spider-Man aveva la Iron Spider sulla Terra nel teaser - non dimenticate che il teaser venne messo online prima dell'uscita di Avengers: Endgame - avrebbe rivelato in pratica che il personaggio sarebbe tornato effettivamente in vita o sarebbe sopravvissuto al blip tra Infinity War e Endgame".

Intanto, proseguono i lavori su Spider-Man 3, che vedrà l'introduzione del Multiverso nel Marvel Cinematic Universe. Le riprese vanno avanti da alcuni mesi, come confermato dallo stesso Tom Holland: "Abbiamo cominciato a girare Spider-Man 3 alcuni mesi fa, il che è stato folle e davvero strano dato che lo stiamo girando ad Atlanta. È proprio lì che ho fatto la mia audizione per Spider-Man e stiamo proprio girando nello stesso posto dove si è svolto il mio provino, ed è come una strana storia che gira in tondo attraversando sempre la stessa porta che ho attraversato quando avevo 18 anni ed ero nervosissimo".

Spider-Man 3 uscirà nelle sale il 17 dicembre 2021.