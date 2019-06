Spider-Man: Far From Home, Sam Wilson poteva comparire da Captain America in un cameo

Nel corso del Marvel Cinematic Universe abbiamo capito che non serve per forza un film che includa tutti i supereroi del franchise per far si che alcuni di loro interagiscano. Come Falcon, ad esempio. Sam Wilson compare in Ant-Man, dove si scontra con Scott Lang e, a quanto pare, e avrebbe dovuto avere un cameo in Spider-Man: Far From Home.

Sul tema è intervenuto il produttore esecutivo Eric Carroll:"Abbiamo parlato brevemente di presentare Falcon come Captain America alla fine. E sarebbe stato un po' come se guidasse la squadra, chiamato perché facesse un favore con il team. Ma abbiamo pensato fosse davvero importante per l'arco narrativo di questo film che non ci fossero altri Vendicatori disponibili per Nick Fury e Peter, che sarebbe quindi dovuto intervenire da solo".

Gli spettatori che hanno già visto Avengers: Endgame - pronto a tornare in una versione estesa - ricorderanno che Steve Rogers sul finale torna anziano dopo aver trascorso una vita intera con Peggy Carter, passando lo scudo e il testimone di Captain America a Sam Wilson. E Spider-Man: Far From Home avrebbe potuto essere il primo film in cui avremmo visto, brevemente, Wilson indossare i panni di Cap.



Tuttavia la scelta è stata diversa, come ha aggiunto Kevin Feige:"Tutto ruota attorno a Peter. E Peter esce dall'ombra, non solo di Tony ma degli stessi Vendicatori. Perché lui è Spider-Man. Non ha bisogno di rimanere nell'ombra dei Vendicatori. Quindi oltre a Maria, Nick e Happy, oltre alla presenza emotiva di Tony..chiederà di Thor. Di Doctor Strange e Captain Marvel".

Il futuro di Anthony Mackie nel Marvel Cinematic Universe non è comunque terminato; l'attore sarà protagonista con Sebastian Stan nella serie Disney+, dal titolo Falcon & The Winter Soldier.

In Far From Home ci sarebbe dovuto essere un omaggio a Star Wars, poi finito in una scena tagliata dal montaggio finale. Grazie al film di Jon Watts, la Infinity Saga arriverà a 3000 minuti di durata.