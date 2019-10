In Spider-Man: Far From Home s'intravede il nuovo volto dell'Avengers Tower

Quante cose sono cambiate in undici anni di Marvel Cinematic Universe! Una di queste è sicuramente il quartier generale degli Avengers: come molti ricorderanno, infatti, durante Spider-Man: Homecoming Tony Stark annunciò di aver venduto l'Avengers Tower ad una nuova proprietà che avrebbe apportato alcune modifiche.

Le modifiche in questione erano vagamente visibili in un progetto che ci veniva mostrato senza soffermarcisi più di tanto: ciò di cui non tutti i fan si erano resi conto, però, è che alla fine di Spider-Man: Far From Home abbiamo avuto modo di dare uno sguardo alla nuova Avengers Tower a lavori ormai terminati.

Durante la sequenza in cui vediamo il nostro Peter passare di ragnatela in ragnatela tra i grattacieli di New York, infatti, è perfettamente visibile l'imponente grattacielo che una volta ospitava i nostri eroi: il suo aspetto ora è decisamente diverso, ma facendo un rapido confronto con il progetto di cui sopra è facile intuire la sua natura. Resta da chiedersi chi saranno i nuovi proprietari: buona parte dei fan Marvel punta decisa su Norman Osborn o i Fantastici 4.

Chissà che i prossimi film su Spider-Man non possano fornirci qualche risposta! Dopo la felice conclusione delle trattative tra Disney e Sony (nelle quali pare abbia messo più di un dito lo stesso Tom Holland) ci aspettano infatti nuovi film sul ragnetto in orbita Avengers: qualcuno sta già ipotizzando un clamoroso ritorno di Mysterio.