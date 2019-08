Spider-Man: Far From Home rivelate copertine e artwork delle diverse edizioni Blu-Ray

Dopo l'annuncio della presenza delle scene tagliate nei Blu-Ray di Spider-Man: Far From Home, vediamo adesso quali saranno le differenze tra le varie edizioni del film presenti nei diversi mercati del mondo.

Ovviamente le versioni per gli Stati Uniti sono quelle più interessanti, in particolare siamo sicuri che i fan dell'Uomo Ragno saranno entusiasti dell'esclusiva di Target, famoso negozio di elettronica americano: oltre ad un artwork inedito sarà presente un libretto di 48 pagine che ci mostrerà i viaggi del personaggio interpretato da Tom Holland. Anche Best Buy offrirà ai suoi clienti una versione non disponibile altrove, composta da una steelbook con una copertina creata per l'occasione.

Lo store britannico Zavvi invece ha deciso di fare le cose in grande: nell'edizione in vendita nel negozio infatti possiamo trovare il film insieme a delle spille, una gift box e delle cartoline da collezione.

È stato confermato inoltre che tra i contenuti speciali dei Blu-Ray i fan potranno gustare il corto "Peter's To-Do List", tra le varie scene presenti vedremo Spider-Man impegnato ad affrontare un'organizzazione criminale di New York.

Anche l'edizione italiana del film è disponibile in diversi formati, particolarmente interessante è l'edizione da collezione, al cui interno sarà presente il quaderno di viaggi di Peter Parker.

Se ancora non l'avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home, film che ha dovuto raccogliere la pesante eredità lasciata dal successo di Avengers: Endgame.