Spider-Man: Far From Home, riprese in corso in Cechia e Holland fa gli auguri a Zendaya!

Come saprete ormai tutti, in Spider-Man: Far From Home rivedremo Zendaya nei panni di Michelle - che non si sa perché gli amici chiamano MJ (?) - e, dal momento che lei e Holland sono amici, lui le ha fatto gli auguri anche via social. Nella foto però, fa capolino anche una tuta (nuova?) di Spidey...

La tuta che vediamo è una riproduzione di uno Spider-Man che indossa anche il giubbino giallo antipioggia e che sta andando sullo skateboard e chissà, potrebbe forse rivelare quale sarà il nuovo look di Peter Parker nella seconda pellicola a lui dedicata?

Vedremo. Nel frattempo vi riportiamo anche la news che le riprese della nuova produzione Marvel Studios (in collaborazione con Sony Pictures), con protagonista Tom Holland si è spostata in Europa e, per la precisione, in Repubblica Ceca, come riportato da The Prague Reporter.

Dal momento che già era stato annunciato che alcune delle riprese si sarebbero svolte anche nell'antico continente, non sarà strano, nei prossimi giorni, aspettarsi di vedere qualche news che arriva proprio dalla capitale della Chechia, Praga. Per adesso date pure uno sguardo agli auguri di Holland a Zendaya e fate pure supposizioni libere su ciò che pensate della (statua? Manichino?), dell'Uomo Ragno che si vede alla loro sinistra.

"Ambientato principalmente in Europa - ecco perché il “far from home” del titolo - principalmente a Londra, il sequel vedrà Peter Parker esplorare le conseguenze del disastro mondiale in seguito a Avengers: Infinity War e Avengers 4."