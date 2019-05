Spider-Man: Far From Home, rilasciato un nuovo trailer del film Marvel Studios!

Neanche il tempo di riprendersi dalla straziante immagine di BossLogic per Spider-Man: Far From Home, che illustra il lutto di Peter per la perdita di Tony, ecco la Sony pubblica un nuovo trailer dell'atteso film Marvel Studios.

Dopo aver perso il suo amico e mentore Tony Stark, Peter sta chiaramente lottando con i suoi sentimenti riguardanti l'essere Spider-Man ed ereditare il ruolo di Iron Man, e adesso un nuovo trailer per il mercato cinese evidenzia il dolore che sta provando il giovane Avenger.

La maggior parte del trailer è incentrato sul Mysterio di Jake Gyllenhaal, che viene presentato come un potenziale alleato di Spider-Man e di Nicky Fury: nel filmato, Mysterio spiega a Peter quanto sia difficile essere un eroe. Dice al giovane che, anche se vinci le battaglie che scegli di combattere, a volte le persone che stai cercando di proteggere moriranno comunque.

Come sempre potete vedere il filmato comodamente in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che il nuovo film del Marvel Cinematic Universe arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 10 luglio. Il film, come il precedente Spider-Man: Homecoming, è ancora una volta diretto dall'acclamato regista indie Jon Watts.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad una nuova immagine di Spider-Man: Far From Home, che ritrae Peter insieme al suo migliore amico Ned.