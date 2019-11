Spider-Man: Far From Home, un ha ricreato una scena del film con le minifigure LEGO

Il rapporto tra Peter Parker e Quentin Beck in Spider-Man: Far From Home, ultimo capitolo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, si è evoluto nel corso della narrazione del film di Jon Watts, sequel di Spider-Man: Homecoming. Una delle scene epiche del film è stata ricreata da un fan, attraverso l'utilizzo delle minifigure LEGO.

Grazie all'utilizzo dei LEGO questo fan ha riprodotto una scena molto importante nell'economia del film di Watts.

Mysterio si rivelerà un doppiogiochista, un villain pericoloso. Lo sceneggiatore Chris McKenna aveva dichiarato:"C'erano sicuramente un paio di altri personaggi iconici in lizza, anche due contemporaneamente ma poi continuavamo a tornare su Mysterio. Alla fine ci siamo impegnati e abbiamo esplorato molte strade diverse con lui, per poi tornare a renderlo il Mysterio del fumetto. Un truffatore che cerca di rendere Peter Parker il cattivo della storia".



E poi l'idea degli occhiali:"L'idea degli occhiali è stata di Jon Watts, attraverso il classico metodo dei truffatori. Infatti è stato Peter stesso a consegnarglieli" ha concluso McKenna.

Spider-Man: Far From Home vede Peter Parker in viaggio con la scuola per una gita in Europa, lontano dalle responsabilità di Spider-Man. Tuttavia le responsabilità sembrano inseguirlo perché anche nel Vecchio Continente dovrà fare i conti con diverse insidie.

Nuovi concept-art di Spider-Man: Far From Home sono stati pubblicati sul web mentre Marvel Studios ha ricordato che i film di Spider-Man non saranno su Disney+.