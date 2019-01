Spider-Man: Far From Home - le reazioni a caldo al trailer!

Marvel e Sony hanno pubblicato il trailer ufficiale di Spider-Man: Far From Home, secondo film dedicato alle avventure del lancia-ragnatele interpretato dal britannico Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe.

La notizia contiene SPOILER potenziali di Avengers: Endgame.

Ma ovviamente, se avete visto il trailer di Spider-Man: Far From Home, lo sapete già. Continuate comunque, a vostro rischio e pericolo!

L'arrivo imminente del trailer era stato annunciato dallo stesso protagonista Holland e adesso la rete si è scatenata, dopo aver visto questi primi footage di Spider-Man: Far From Home. Naturalmente c'è molta meraviglia per le spettacolari sequenze d'azione, ma qualcuno ha anche storto il naso e, ovviamente ha le proprie ragioni. Ma vediamo in dettaglio di cosa stiamo parlando.

La maggior parte dei tweet che vi mostriamo in calce alla news sono di fan entusiasti e meravigliati dallo spettacolare trailer del cinefumetto; tuttavia c'è anche chi non ha apprezzato particolarmente la questione perché - a suo avviso - questo filmato è un vero e proprio SPOILER di quanto avverrà in Avengers: Endgame. Ecco cosa accade nel trailer:

alla regia della nuova avventura dell'Uomo Ragno c'è Jon Watts e la storia vede il giovane Peter Parker partire per una vacanza all'estero con la scuola. I ragazzi vanno in Europa e l'eroe decide di lasciare il costume da bimbo ragno a casa. Ma anche in Europa ci sono i criminali e sarà Nick Fury (Samuel L. Jackson), a chiamare Peter per chiedergli di fermare alcune minacce che stanno imperversando per il Vecchio Continente. Parker farà squadra con Mysterio (Jake Gyllenhaal), che conosce bene le minacce delle quali parla Fury. Nel corso del trailer si vede anche Happy che fa un sacco di complimenti a zia May, ormai più che consapevole delle cose che accadono al nipote (avendolo scoperto nei panni di Spidey alla fine del primo film, Homecoming).

Poiché, come è stato confermato da Feige, Spider-Man: Far From Home è una storia che accade subito dopo gli eventi di Avengers: Endgame, c'è chi ha commentato dicendo che non gradisce che vengano mostrati personaggi che, per lo schiocco di Thanos in Avengers: Infinity War, sono stati polverizzati. Chiaramente sono commenti un po' "così", che lasciano il tempo che trovano, dal momento che se le cose restassero come stanno in Endgame, non si sarebbe potuto realizzare un altro film su Spidey. Comunque... ecco a voi i commenti della rete!

Nel cast del cinecomic su Spidey vedremo nuovamente Zendaya, Marisa Tomei, Jon Favreau Michael Keaton, Cobie Smulders nei panni dell'Agente dello S.H.I.E.L.D. Maria Hill, Jacob Batalon, Tony Revolori, Hemky Madera, J.B. Smoove, Oli Hill, Angourie Rice, Remy Hii e Numan Acar. La pellicola esce in sala in Italia il 5 luglio 2019.