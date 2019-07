Spider-Man: Far From Home, la reazione di Tom Holland alla scena finale

Spider-Man: Far From Home sta sbancando i botteghini di mezzo mondo, avendo accumulato oltre mezzo miliardo di dollari a livello internazionale. La Fase 3 del Marvel Cinematic Universe è finita in grande stile ma la maggior parte delle persone si sta soffermando sulla scena post-credit del film diretto da Jon Watts con protagonista Tom Holland.

Se non avete ancora visto il film non proseguite nella lettura della news. La scena finale di Spider-Man: Far From Home vede infatti Spider-Man che assiste ad un notiziario sullo schermo di un palazzo nel quale Mysterio, attraverso un abile stratagemma, rivela al mondo che dietro la maschera di Spider-Man c'è Peter Parker. E ad annunciarlo al mondo è un personaggio amato dai fan come Jonah Jameson, interpretato ancora una volta da J.K. Simmons.



Simmons ha interpretato lo stesso identico ruolo nei tre film di Sam Raimi, nei quali il protagonista è Tobey Maguire. Il suo personaggio era certamente uno dei punti di forza della trilogia e la performance di Simmons era così convincente che nessun altro probabilmente avrebbe potuto interpretare quel personaggio.

Sean O'Connell di CinemaBlend ha avuto l'occasione di parlarne con Tom Holland, chiedendogli cosa ne pensasse della scena e se in futuro gli piacerebbe lavorare con J.K. Simmons:"Sarebbe un sogno che si avvera. Questo è tutto quello che ho da dire".

Jonah Jameson è il direttore del quotidiano The Daily Bugle, nel quale Peter Parker lavora come fotografo. Tradizionalmente a Jameson l'identità di Spider-Man è sconosciuta; ciò significa che il quotidiano è ora un sito web con alcuni meccanismi cambiati rispetto a prima e probabilmente vedremo un diverso rapporto tra Jameson e Parker.

Il punteggio CinemaScore di Spider-Man: Far From Home è il più alto per un live-action di Spider-Man; gli sceneggiatori sostengono che Far Frome Home sia l'opposto di Homecoming, film precedente su Peter Parker all'interno dell'MCU.