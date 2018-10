Spider-Man: Far From Home, un "ragno" in motoscafo nel nuovo video dal set veneziano

Le riprese dell'attesissimo Spider-Man: Far From Home di Jon Watts si sono ormai spostate dal set veneziano per toccare altre località europee, ma arriva oggi in video girato da un fan a Venezia che mostra quello che dovrebbe essere Tom Holland o una sua controfigura nei panni di Spider-Man... guidare un motoscafo.

La produzione non poteva lasciarsi sfuggire questa occasione: avere Spider-Man a Venezia, la città sul mare, e permettergli di salire su di una barca tra i calli della laguna, in quelle viuzze marittime strette e circondate da palazzi antichi immersi nell'acqua.

In aggiunta al video, delle foto rilasciate via Twitter dall'utente Weeping Angel ci mostrano Spider-Man sempre in barca, questa volta guidata però da Nick Fury (Samuel L. Jackson) e in notturna. Non è assolutamente chiaro dove si stiano recando, ma sembra che al timone ci sia in realtà la controfigura di Jackson.

Nel cast di Spider-Man: Far From Home troveremo anche Jacob Batalon, Zendaya, Marisa Tomei, JB Smoove e Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio; torneranno dal precedente episodio anche Michael Mando e Michael Keaton. Tra le new entry anche Numan Acar e Remy Hii. Dal Marvel Cinematic Universe ci sarà anche la Maria Hill di Cobie Smulders.

Jon Watts, già autore del precedente episodio, tornerà alla regia anche di questo sequel. Questa versione dell'Uomo Ragno ha fatto il suo debutto nel 2016 in Captain America: Civil War e, di recente, è apparsa anche nell'acclamato Avengers: Infinity War dei fratelli Russo.

L'atteso Spider-Man: Far From Home, il primo ad essere distribuito dopo Avengers 4, arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi a luglio 2019 con distribuzione Sony Pictures.