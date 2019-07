Spider-Man: Far From Home a quota 847 milioni nel mondo. Il Re Leone conquista la Cina!

Continua inesorabile (per ora) la scalata verso il miliardo di dollari dell'ottimo Spider-Man: Far From Home di Jon Watts, che nell'ultimo weekend ha guadagnato altri 100 milioni di dollari ai botteghini internazionali, arrivando a incassare nel mondo 847 milioni di dollari in dodici giorni di programmazione.

Questo fa diventare Far From Home la trasposizione dedicata al personaggio di Spider-Man con il miglior incasso di sempre, superando a livello internazionale lo Spider-Man 3 di Sam Raimi che neanche Spider-Man: Homecoming del 2017 era riuscito a detronizzare, nonostante il terzo capitolo della trilogia con Tobey Maguire sia ancora il miglior incasso di un adattamento del personaggio con 890 milioni, cifra che Far From Home dovrebbe comunque superare a breve.



In Cina, uscito il 28 giugno, sta andando molto bene, seguendo i trend positivi di Captain Marvel (+10%) e di Homecoming (+44%). In Italia Spider-Man: Far From Home ha debuttato in modo eccezionale con un incasso di 6,1 milioni di dollari, meglio di Homecoming e Captain Marvel. Intanto, sempre in casa Disney, sta giocando molto forte anche Il Re Leone di Jon Favreau, che ha debuttato in cina questo weekend in cima al boxoffice con 54,7 milioni di dollari, che è un'ottima apertura.



Ai seguenti link trovare la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home e la recensione del nuovo Re Leone.