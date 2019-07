Spider-Man: Far From Home già quasi a quota 700 milioni di dollari

In Italia ha registrato il miglior esordio per un supereroe e, nel mondo, si sta comportando più che bene: stiamo parlando di Spider-Man: Far From Home di Jon Watts.

Da noi ha fatto il suo debutto questo mercoledì mentre in USA è già una settimana che è in programmazione. Mentre si appresta ad affrontare il suo secondo week-end di programmazione, il cinefumetto di casa Marvel Studios e Sony Pictures dovrebbe chiudere questa domenica in USA con circa 230 milioni di dollari, superando il totale globale di un film come Justice League che, in madrepatria, a fine corsa, incassò 'soli' 226 milioni di dollari.

Gli analisti sono confidenti che il film possa terminare la sua corsa in USA con almeno 400 milioni di dollari, e potrebbe facilmente diventare il film su Spider-Man di maggior successo di sempre, superando lo Spider-Man 2 del 2014 (che totalizzò in USA 373 milioni di dollari).

Nel mondo dovrebbe totalizzare 280 milioni di dollari entro domenica, per un totale di già 700 milioni di dollari. Una cifra incredibile e che punta dritto verso i 900 milioni nel mondo se non - e la Sony lo spera - il miliardo di incasso.

Chiaramente noi vi terremo aggiornati sugli sviluppi riguardanti il box-office del film.