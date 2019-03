Spider-Man: Far From Home, primo sguardo ai set LEGO ufficiali del film!

Dai tempi dell'uscita del trailer di Spider-Man: Far From Home, i fan sono curiosissimi di scoprire nuovi dettagli circa il prossimo capitolo del Tessiragnatele sul grande schermo. Ora, grazie a nuove immagini emerse in rete, possiamo dare un'occhiata ad alcune delle sequenze chiave del cinecomic, che vedono Mysterio tra i protagonisti principali!

Le foto, 3 per la precisione, ritraggono Spidey assieme ad alcuni comprimari, mentre prendono parte a combattimenti stratosferici in giro per il mondo. Il tutto, attraverso l'inconfondibile stile LEGO, a base di mattoncini e costruzioni di vario tipo.

Nella prima immagine, possiamo vedere la grandiosa Molten Man Battle. I protagonisti di questa sequenza sono Spider-Man (con indosso il nuovissimo costume "stealth"), Mysterio, un pompiere e, per l'appunto, Molten Man, uno degli arcinemici più peculiari del supereroe Marvel, qui al suo esordio sul grande schermo.

A seguire troviamo un'altra, stratosferica battaglia su vasta scala. Come si può evincere dal trailer (e, quindi, dall'immagine), Venezia sarà il bersaglio di un pericoloso attacco supercriminale. Il suo artefice? Il poderoso e temibile Hydro-Man, che con ondate d'acqua sprigiona tutta la propria potenza sugli edifici della rinomata città italiana. Nel set, troviamo l'immancabile Peter Parker di Tom Holland, il Mysterio di Jake Gyllenhaal, la MJ di Zendaya e il supervillain.

L'ultima immagine, invece, vede l'alleanza tra 4 dei personaggi più iconici e memorabili del Marvel Cinematic Universe: Spider-Man, Mysterio, Nick Fury e Happy Hogan. La particolarità di questo set? La scena si ambienta per i cieli della città, a bordo di un jet delle Stark Industries! La minaccia, in questo caso, è rappresentata da dei pericolosi droni, scatenati da un personaggio ignoto. Non sarebbe da escludere, conoscendo il Mysterio dei fumetti, che si tratti di un attacco sferrato proprio dal personaggio per simulare una fantomatica collaborazione con l'Arrampicamuri.

E voi, cosa ne pensate? Vi ricordiamo che, nei prossimi anni, Spider-Man apparirà al cinema durante molteplici occasioni!