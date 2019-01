Spider-Man: Far From Home, un po' di chiarezza sulla collocazione temporale del film

Dopo il rilascio del primo teaser trailer ufficiale, le teorie su Spider-Man: Far From Home sono all'ordine del giorno. Dopo aver parlato di Zio Ben, il Senso di Ragno e la nuova torre a New York, il portale Inverse ci parla di quelle che potrebbero essere le implicazioni di un secondo capitolo dell'Uomo Ragno ambientato dopo Avengers: Endgame.

Nello specifico, il sito ribadisce che, pur essendo effettivamente ambientato "pochi minuti dopo" il blockbuster dei Fratelli Russo, l'avventura del Tessiragnatele potrebbe non necessariamente proseguire lungo questa strada.

Vengono quindi fatti degli esempi di altri film del MCU, tra cui Ant-Man & The Wasp e Black Panther, che come tutti sappiamo sono iniziati mostrandoci dei flashback legati ai personaggi principali del film. Che la stessa cosa possa accadere con Spider-Man: Far From Home, mostrandoci un Peter Parker inizialmente sconvolto per i fatti di Endgame, salvo poi andare avanti di qualche mese (o settimana) durante la loro rilassante gita in Europa?

Ciò spiegherebbe perché, nel corso del trailer, ciascun personaggio sembrerebbe essere "fin troppo spensierato", considerando la devastazione portata in atto da Thanos e gli eventuali ed eroici sacrifici dei Vendicatori per salvare l'universo.

E voi, siete d'accordo con l'ipotesi del sito, oppure pensate che Far From Home inizierà e proseguirà direttamente dopo Avengers: Endgame?

Diretto da Jon Watts, il sequel di Spider-Man: Homecoming vede nuovamente Tom Holland nei panni dell'agile supereroe dei Marvel Comics, affiancato da vecchi amici (Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori) e affascinanti new entry, tra cui il maestoso Quentin Beck / Mysterio interpretato da Jake Gyllenhaal e il Nick Fury di Samuel L. Jackson.

Potremo tornare a volteggiare per i grattecieli di New York in compagnia dell'Amichevole Spider-Man di Quartiere a partire dal prossimo 5 luglio.