In Spider-Man: Far From Home Peter per poco non ha visitato New Asgard

Spider-Man: Far From Home da noi in Italia arriverà soltanto il prossimo 10 luglio ma, nelle interviste ai realizzatori, già si sta parlando di scene tagliate e di idee scartate in fase di sviluppo.

Oltre all'idea di Sam Wilson come Captain America nel film, che ci avrebbe fatto dare una prima occhiata al personaggio interpretato da Anthony Mackie nel suo nuovo ruolo prima del serial televisivo Falcon & The Winter Soldier, un'altra è stata scartata in fase di progettazione. Stiamo parlando di una visita a... Nuova Asgard!

Dopo lo schiocco di Thanos in Avengers: Infinity War, e la sua successiva decapitazione per mano di Thor, tutti cercano di rifarsi una vita e, cinque anni dopo, il Dio del Tuono ha trovato Nuova Asgard a Tønsberg, in Norvegia. Alla fine del film, Thor decide di tornare in giro per la galassia, lasciando a Valchiria il compito di governare gli Asgardiani in questa nuova terra.

Ora scopriamo che in Spider-Man: Far From Home per poco non abbiamo visto Peter Parker fare visita a New Asgard. "Ricordo che ad un certo punto, una delle mete Europee che volevamo fargli visitare era proprio Nuova Asgard!" svela il regista Jon Watts. Per quanto sarebbe stato divertente rivedere Parker interagire con Valchiria, probabilmente è stato meglio così...